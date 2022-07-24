26 % زيادة في الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي منذ الأزمة الروسية الأوكرانية

قال الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، إن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أكبر بكثير من كورونا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في التضخم والسلع المستوردة كالقمح والذرة والزيوت، بخلاف ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، كما أنها أكبر بكثير من أي أزمة عالمية شهدناها خلال السنوات الماضية.

أزمة كبيرة في الدولار والعملة الصعبة

وأضاف «الواثق بالله»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن رفع عدد من الدول العالمية أسعار الفائدة على أراضيها دفع عددا من المستثمرين للخروج من السوق المصرية إلى مثل تلك الأسواق: «في 3 أشهر خرج الكثير من رؤوس الأموال إلى جهات أخرى، وده عمل عندنا أزمة كبيرة في الدولار والعملة الصعبة».

مستويات المديونيات باتت غير مسبوقتة

واستطرد: «مستويات المديونيات باتت غير مسبوقة عالميا، حيث إن كافة الدول قامت بالاستدانة بمعدلات غير معتادة، وكل ده بيخلي العالم يشوف حاجات أول مرة يشوفها، حتى خلال فترة كورونا لم نصل إلى تلك المراحل، ومصر كانت دولة متلقية للاستثمارات».

وأوضح أنه بسبب الحرب القائمة حاليا، استغلت مصر هذا الظرف وقامت بتصدير 45% مما كانت تصدره تلك الدول إلى الاتحاد الأوروبي كالكابلات والأسمدة والغاز: «بنملأ الفراغ اللي هما سابوه، وفي عام 2021 وصل إجمالي الصادرات البترولية وغير البترولية لـ45.3 مليار دولار، منهم 32.2 مليار دولار صادرات غير بترولية».

وتابع: «نسبة الزيادة وصلت لـ26% مقارنة بعام 2021، كما تتحمل الوزارة فوارق مصروفات الشحن الخاصة بمنتجات المصدرين المصريين خاصة الموجهة إلى أفريقيا، واتفاق التجارة الحرة القارية به 54 دولة أفريقية هيبيقي فيهم إعفاء جمركي قريبا منهم 41 دولة مضت بالفعل».