بدء اختبارات القدرات للمتقدمين لمعهد تمريض الرعاية الصحية في الإسماعيلية

بدأت صباح اليوم الإثنين اختبارات القدرات وكشف الهيئة للطلبة المتقدمين لاختبارات معهد التمريض الفني التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور أحمد البرعي مدير الفرع بالإسماعيلية.

وتقدم 120 طالبا وطالبة لإجراء الإختبارات على مدار يومين من حملة الشهادة الإعدادية للعام الحالي طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة بعد انتهاء الاختبارات طبقاً لشروط وقواعد القبول بالمعاهد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

الشرط الأول أن يكون من أبناء المحافظة

وقال الدكتور أحمد البرعي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية إن الهيئة اشترطت أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسي.

وأضاف أن عملية القبول تتم لكل مركز إداري على حدة حرصا على مبدأ التوطين، مع ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى في ذات عام التقدم.

وقال إن القبول في المعهد يأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية التى تهدف إلى تغطية كافة احتياجات المنشآت التابعة لها بكوادر متميزة ومزوده بالتعليم والتدريب الطبى.

تزويد المستشفيات بكوادر مدربة

وأشار البرعي ان الدفعات الخريجة ستسهم في تخريج كوادر طبية مدربة ومتميزة بما يتواكب مع أحدث النظم الصحية والرعاية التمريضية عالميا ليصبحو قادرين علي تقديم رعاية صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية للمرضى.

وأكد على أن الهيئة تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية تستهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.