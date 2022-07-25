وصول جثمان والد الإعلامي شريف عامر إلى مسجد الشرطة لصلاة الجنازة

وصل جثمان الكاتب الصحفي منير عامر، والد الإعلامي شريف منير، إلى مسجد الشرطة في الشيخ زايد، بعد صلاة العصر، وذلك بعد إعلان وفاته منذ ساعات قليلة.

وصول جثمان والد الإعلامي شريف منير إلي مسجد الشرطة

كما وصل الإعلامي شريف عامر، وعدد من الأقارب والأصدقاء، إلى مكان صلاة الجنازة، ومن المقرر أن يعلن موعد العزاء في الدقائق القليلة الماضية من قبل الأسرة.

وكان شريف عامر نعى والده ببعض الكلمات عبر تويتر، قائلا: «على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى نفس الشاطئ أنهاها.. رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم، منير عامر.. أشواقي لك يا بابا.. سنلتقي بعد حين».

عمرو أديب ينعى الكاتب منير عامر

وقدم عدد كبير من الصحفيين والإعلامين واجب العزاء في الكاتب الراحل منير عامر، ومنهم الناقد الفني طارق الشناوي، الذي كتب عبر حسابه على فيس بوك: «كان الأستاذ منير واحدا من أهم وأنضج كتاب الصحافة الذين بدأوا في الستينيات على صفحات مجلة صباح الخير، واستمر ممسكا بالقلم حتى قبل الرحيل بأيام كاتبًا على صفحات الأهرام».