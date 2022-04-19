عمر شريف عن مشاركته بمسلسل دايما عامر: مصطفى شعبان في الكواليس كان بيشجعنا

خطف الشاب عمر شريف، أنظار المشاهدين منذ ظهوره في السباق الرمضاني الحالي 2022 في مسلسل دايما عامر، إذ جسد شخصية الطالب «طارق» بمدرسة رؤية، من عائلة ثرية، لكنه مشاغب جدا.

«عمر» يعبر عن سعادته البالغة للمشاركة في دايما عامر

أعرب عمر شريف عن سعادته البالغة لاختياره للمشاركة في مسلسل دايما عامر وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه فرح كثيرا للمشاركة مع الفنان مصطفى شعبان: «مبسوط جدا لأني شاركت في المسلسل مع مصطفى شعبان وعدد كبير من الفنانين»، لافتا إلى أنه يشارك لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان في عمل درامي.

وتابع «شريف» أنه يجسد شخصية الطالب «طارق» بمدرسة رؤية، وهو طالب مشاغب يعاني من مشكلات نفسية، نظرا لانفصال والديه: «عامل شخصية طارق وهو طالب بيسقط كتير بس بمزاجه وأهله ناس أغنياء جدا، بس هو عنده مشاكل نفسية بسبب المشاكل العائلية وخلاه يلجا للشغف ويخلي زملائه يعملوا حاجات غلط كتير وهو بيكون مبسوط بده»، مضيفا أن كواليس العمل كان ممتعة ولذيذة.

كواليس المسلسل

وكشف عن كواليس مشاركته في مسلسل دايما عامر، موضحا أن مصطفى شعبان دائما كان يدعمه ويشجعه أثناء التصوير: «في الكواليس كان مصطفى شعبان صاحبنا جدا وكان دايما بيحكلنا عن زمان لما ابتدأ مشواره الفني، وكان بيشجعنا وبيدعمنا جدا»، متمنيا في الأيام المقبلة أن يشارك مع عدد من الفنانين منهم فتحي عبد الوهاب وآسر ياسين.

يذكر أن مسلسل دايما عامر من بطولة مصطفى شعبان، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نضال الشافعي، محمد ثروت، أحمد الشامي، محمد التاجي، طارق عبدالعزيز، محمد محمود، لبلبة، فادية عبدالغني، سينتيا خليفة، سماء إبراهيم، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، إخراج مجدي الهواري.