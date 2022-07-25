وزيرة الثقافة تنعى والد الإعلامي شريف عامر: أحد أعمدة الصحافة العربية

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب الصحفي الراحل منير عامر، الذي غيّبه الموت اليوم، قائلة إنّ الراحل احد أعمدة الصحافة المصرية والعربية.

وفاة والد شريف عامر

وأكدت وزيرة الثقافة، أنّ الراحل، وهو والد الإعلامي شريف عامر، أثرى الحياة الثقافية والفنية بتناول الكثير من الظواهر الإبداعية المتنوعة، وطرح عددا ضخما من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة في مقالات جماهيرية، وقدّمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

وزيرة الثقافة تنعى منير عامر

وكان الإعلامي شريف عامر، أعلن عبر حسابه على تويتر قبل قليل، وفاة والده الصحفي منير عامر، ونعاه بكلمات مؤثرة.