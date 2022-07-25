شروط وأسعار تذاكر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا اليوم.. كمامة وملابس رسمية

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية اليوم، ووضعت الدار شروط وأسعار تذاكر حفل عمر خيرت، ومن المقرر أن يقدم الحفل الثاني غدا بالمكان ذاته، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامة، فضلا عن الملابس الرسمية.

شروط وأسعار تذاكر حفل عمر خيرت دار الأوبرا اليوم

يستعد جمهور عمر خيرت، للذهاب إلى دار الأوبرا خلال ساعات، إذ تُفتح الأبواب في السابعة مساء، وعند دخول المسرح الكبير يرجى الالتزام بالملابس الرسمية اللائقة بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء (البدلة كامله جاكيت+ كرافتة)، وغير مسموح بالدخول دون كمامات.

ومن شروط دخول حفل عمر خيرت، الالتزام بالمرور البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، والحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنه غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، وغير مسموح دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت بالاوبرا

أما بخصوص أسعار تذاكر حفل عمر خيرت، فانقسمت إلى 5 فئات، الفئة الأولى بـ960 جنيهًا، الفئة الثانية بـ760 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ560 جنيهًا، والفئة الرابعة بـ410 جنيهات، الفئة الخامسة والأخيرة بـ260 جنيه.

حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

يعد هذا الحفل الأول له خلال شهر يونيو بدار الأوبرا، بعد فترة طويلة من تأجيل حفلاته، ويعتبر أخر ظهور لـ عمر خيرت شارك مؤخرا في احتفالية «قادرون باختلاف» لدعم ذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاجأ شخص من ذوي الهمم خلال عزفه مقطوعته الموسيقية، في شهر فبراير الماضي.