موعد ومكان جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

كشفت زينب خيرت ابنة المهندس أبو بكر خيرت، منذ قليل، عن موعد ومكان جنازة والدها الراحل، الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تقام صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر الغد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

موعد ومكان جنازة شقيق عمر خيرت

ونشرت زينب، صورا لوالدها الراحل، وعلقت عليها قائلة: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي المهندس أبو بكر خيرت علي خيرت، وصلاة الجنازة غدا الثلاثاء 8 فبراير بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويقتصر العزاء على صلاة الجنازة نسألكم الفاتحة والدعاء».

تأجيل حفلي عمر خيرت بعد وفاة شقيقه

وأجلت إدارة دار الأوبرا المصرية، حفلي الموسيقار عمر خيرت بعد وفاة شقيقه الأكبر صباح اليوم، وكان من المقرر إقامتهما يومي الخميس والجمعة 10 و11 فبراير الجاري.

وزيرة الثقافة تنعى شقيق عمر خيرت

وحرصت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين، على نعي المهندس أبو بكر خيرت علي، الشقيق الأكبر للموسيقار عمر خيرت، ووالد مغنية الأوبرا أمينة خيرت.

عمر خيرت يشارك في احتفالية قادرون باختلاف

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت شارك مؤخرا في احتفالية «قادرون باخلاف» لدعم ذوي القدرات الخاصة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفاجأ شخص من ذوي الهمم خلال عزفه مقطوعته الموسيقية.

الجماهير تحتفل بعيد ميلاد عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية

كما شارك مؤخرا أيضا في إحدى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، وبعد انتهاء الحفل، احتفلت الجماهير بعيد ميلاده الـ73.