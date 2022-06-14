حفل الموسيقار عمر خيرت اليوم في دار الأوبرا المصرية.. كامل العدد

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا على خشبة مسرح «النافورة»، بدار الأوبرا المصرية، اليوم بعد إحياء حفلته بالأمس في المكان ذاته، ورفعت إدارة الحفل شعار كامل العدد.

موعد وتفاصيل حفل عمر خيرت اليوم

وينطلق حفل عمر خيرت اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، بشعار كامل العدد حيث نفذت جميع تذاكر الحفل، خلال الأيام الماضية، وكانت التذاكر طُرحت للجمهور في 5 فئات.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت اليوم

وكانت أسعار تذاكر حفل عمر خيرت تبدأ بالفئة الأولى بـ960 جنيهًا، الفئة الثانية بـ760 جنيهًا، الفئة الثالثة بـ560 جنيهًا، الفئة الرابعة بـ410 جنيهات، الفئة الخامسة والأخيرة بـ260 جنيهًا.

شروط حفل عمر خيرت اليوم

وجاءت شروط الحفل الحضور بالملابس الرسمية لا يسمح بدخول جميع أنواع الكاميرات، ولا يسمح بدخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

نجاح حفل عمر خيرت بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر

وسبق أن أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت واحدة من أضخم السهرات الصيفية التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، خلال شهر مايو الماضي، وكان الحفل الأول لعمر خيرت بالقاهرة بعد فترة غياب طويلة.

وقدم عمر خيرت، عددا كبيرا من المقطوعات، ومن بينها «قضية عم أحمد، خلي بالك من عقلك، والله ما طلعت شمس ولا غربت، فاطمة، في هويد الليل، عفوا أيها القانون، 100 سنة سينما، لقاء، مشهد الحب، الأيام، إعدام ميت، عفوا أيها القانون، أنت عمري، مكان في القلب، نبتدي منين الحكاية، سراسيب، الحنش»، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.