تفاصيل حفل عمر خيرت في الأوبرا.. التذاكر تبدأ بـ460 جنيها والدخول بملابس رسمية

أعلنت دار الأوبرا المصرية، إتاحة تذاكر حفلي الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو ناير ناجي، يومي 25 و26 يوليو 2022 بالمسرح الكبير، بداية من اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022.

شروط حضور حفل عمر خيرت

- المنافذ الرسمية للحفل هي شباك تذاكر الأوبرا المصرية.

- يمكن حجز تذاكر حفل عمر خيرت من هـــــنــــــــا.

- تفتح الأبواب في السابعة مساء.

- عند دخول المسرح الكبير يرجى الالتزام بالملابس الرسمية اللائقة بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كامله جاكيت + كرافتة).

- غير مسموح بالدخول دون كمامات.

- الالتزام بالمرور البوابة المخصصة للتعقيم.

- الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

أعلنت دار الأوبرا أن أسعار تذاكر عمر خيرت تبدأ من 460 جنيها، 790 جنيها، 920 جنيها، 960 جنيها.