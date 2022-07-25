تشييع جثمان والد الإعلامي شريف عامر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد (صور)

شيعت منذ قليل، جثمان الكاتب الصحفي منير عامر، والد الإعلامي شريف عامر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

سامح الصريطي يظهر في مراسم التشييع

وحرص الفنان سامح الصريطي على حضور الجنازة ومراسم تشييع الجثمان، ومؤازرة الإعلامي شريف عامر.

كان شريف عامر، أعلن صباح اليوم، عن وفاة والده الكاتب الصحفي منير عامر، وكتب عبر حسابه على تويتر، قائلاً: «على شاطئ المتوسط بدأ رحلته، وعلى نفس الشاطئ أنهاها رحل أبي ومعلمي، رحل الصحفي المحترم منير عامر أشواقي لها يا بابا.. سنلتقي بعد حين».

يذكر أن منير عامر والد الإعلامي شريف عامر، كان صحفيا كبيرا، إذ عمل في صحف الأهرام وصباح الخير، ومن بين أهم كتبه نساء في حياة عبد الحليم.