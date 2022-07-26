تنظيم ندوات تثقيفية لمبادرة «لتسكنوا إليها» بأحياء الإسكندرية

واصلت مبادرة «لتسكنوا إليها» فعالياتها وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء مع الجهات المختصة والأزهر الشريف بإقامة عدد من الندوات واللقاءات في نطاق الأحياء وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الجهات المعنية على مستوى المحافظة، والتي أطلقها الأزهر الشريف على مستوى المحافظات، وتستهدف تيسير الزواج وعدم المغالاة في تكاليف الزواج للمقبلين على الزواج.

تنظيم ندوات تثقيفية في مناطق الإسكندرية

ونظم اللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب وبالتنسيق مع الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني، منطقة وعظ الإسكندرية، بقاعة مركز ومدينة برج العرب القديم الندوة التثقيفية ضمن مبادرة «لتسكنوا إليها» حيث ناقشت الندوة أهمية رفع الوعي الثقافي والفكري للأسرة والتمسك بالقيم والأخلاق وأسس الزواج السليمة وعدم المغالاة في تكاليف الزواج والمشاكل المترتبة على ذلك.

وبالإضافة إلى تنظيم حي المنتزة ثان برئاسة هدى أبو كليلة ندوات تثقيفية بمنطقة البرنس قبلي تهدف إلى رفع الوعى الفكري والثقافي للأسرة والعمل على رفع القيم المعنوية للزواج وتخفيف العبء عن كاهل الأس، وذلك بحضور لفيف من قطاع الدعوة للتوعية وغرس القيم الأساسية للأمهات والآباء والحث على الالتزام بالتعاليم الإسلامية وتحديد الأهداف والحقوق للوقوف على حل أي مشاكل تواجه الأسر من خلال وضع ضوابط متعددة.

تقديم سبل الدعم لإنجاح المبادرة

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها حريصة على تقديم سبل الدعم لإنجاح المبادرة، مع دعم تنفيذ اللقاءات والحلقات النقاشية وبرامج التوعية للمواطنين من الآباء والأمهات والشباب والفتيات بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة ومشايخ الأزهر الشريف، والجهات المتخصصة.