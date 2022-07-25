«الإسكندرية» توقع عقد إنابة لتنفيذ أعمال إدارة مشروع محطة مصر

وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، عقد الإنابة بين محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لمباشرة تنفيذ أعمال إدارة مشروع محطة مصر بعد أعمال التطوير التي تمت، وقد وقع العقد عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية اللواء سيد عثمان القرطبي، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

تطوير ميدان محطة مصر في الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن العقد الذي تم توقيعه اليوم مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يأتي في إطار الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال التطوير بميدان محطة مصر والحفاظ على النظام التخطيطي للميدان وتعظيم موارد المحافظة وزيادة استثماراتها بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين.

تعيين جهاز إشرافي من المحافظة لمتابعة الأعمال

وأشار «الشريف» إلى أنه من المقرر تعيين جهاز إشرافي من المحافظة لمتابعة كافة الأعمال مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مؤكدا على أن مشروع تطوير وتخطيط محطة مصر يُعد من المشروعات القومية التي توليها القيادة السياسية أهمية خاصة، كما يُعد استكمالا لمسيرة التنمية والإنجازات في المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 بصفة عامة.

موعد افتتاح مشروع محطة مصر

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أعلن في وقت سابق، عن موعد افتتاح مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، حيث قال إنه من المقرر افتتاح المشروع خلال شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي، ليكون مثابة هدية للشعب السكندري في عيده.