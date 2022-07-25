رئيس الانتخابات التونسية: إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد غدا

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أنه سيجر إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور التونسي، بحلول غدا الثلاثاء.

وأضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، «لم نشهد أي تجاوزات في عملية الاستفتاء»، منوها بأن نسب التصويت على الدستور بلغت نحو 12%، وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نسب الإقبال خلال الفترة الصباحية «مشجعة»، متوقعا ارتفاع نسب التصويت خلال المساء، مشيرا إلى أن منظمات دولية ووطنية تراقب عملية الاستفتاء.

مليون و53 ألف ناخب توافدوا للتصويت على الاستفتاء

فى السياق ذاته، نوه بوعسكر، بأن مكاتب الاقتراع شهدت حتى الواحدة بعد الظهر، توافد مليون و53 ألف ناخب للتصويت على الاستفتاء على الدستور التونسى الجديد في جميع أنحاء الجمهورية التونسية بنسبة 11.8%

وأوضح بوعسكر، أنه من المتوقع أن يكون الإقبال كبيرا في الفترة المسائية، لأن المراكز ستبقى مفتوحة إلى حدود العاشرة ليلا، كما أن الإقبال سيكون أكبر خاصة من قبل فئة الشباب وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

نسبة الإقبال على التصويت على الاستفتاء تعتبر جيدة

وأضاف بوعسكر، أن هناك مؤشرات حول نسبة الإقبال على التصويت على الاستفتاء تعتبر جيدة، وهي في تطور لافت، مشيرا إلى أن هناك إقبال في الفترة الصباحية الأولى من السادسة إلى العاشرة صباحا لكن فترة القيلولة سجلت تراخ في إقبال الناخبين.

وتوقع بوعسكر، أنه بداية من الساعة السادسة وإلى حدود الساعة العاشرة، ستشهد مراكز الاقتراع إقبالا من فئة الشباب، خلافا لساعات الصباح الأولى، التي شهدت إقبالا من كبار السن، مثل بقية الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

الدستور التونسي الجديد يغير ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي

وانطلق الاستفتاء على الدستورالتونسي الجديد، الذي يتضمن 142 فصلا، موزعة على 10 أبواب في السادسة من صباح اليوم الاثنين.

ويغير الدستور التونسي الجديد، ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي، ويتولى الرئيس التونسى فى الدستور الجديد، تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ويمتلك سلطة عزلها تلقائيا، فضلا عن صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.