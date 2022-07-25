اليوم.. التونسيون يتوجهون لصناديق الاقتراع للاستفتاء على مشروع الدستور

ينطلق الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس اليوم الاثنين، وأكدت هيئة الانتخابات أن كل الأمور اللوجيستية جاهزة لإجراء استفتاء الدستور.

ويتضمن مشروع الدستور التونسى الجديد 142 فصلا موزعة على 10 أبواب، ويغير الدستور الجديد ملامح النظام السياسي من شبه برلماني إلى رئاسي.

كما يمنح مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية، حيث يتولى الرئيس تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وله سلطة عزلها تلقائيا، كما يعطي الرئيس صلاحيات حل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

مشروع دستور تونس الجديد سلطات واسعة لرئيس الجمهورية

ويتوجه أكثر من 8 ملايين ناخب تونسي لمراكز الاقتراع الموزعة على مستوى الولايات التونسية وستبدأ مراكز الاقتراع فتح أبوابها من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء

وبدأت فترة الصمت الانتخابي للتونسيين منتصف ليل أمس ويحظر خلالها الدعاية سواء بالموافقة أو الرفض على مشروع الدستور الجديد، ويتعرض من يخرقها لعقوبات قانونية.

يشار إلى أن الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الجديد، بدأ أول أمس السبت بالنسبة للتونسيين في الخارج والذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم و 348 ألف و876 شخص وينتهى اليوم

وانقسم التونسيون بين مؤيد ومعارض لمشروع الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي سيكون حاسما في تحديد مسار البلاد السياسي ،وانقسم الشارع التونسي بين الموافقون على الدستور والداعين لمقاطعة الاستفتاء وفقا لشبكة «العربية».

انقسام في الشارع التونسي بسبب الدستور الجديد

يشار إلى أن الرئاسة التونسية نشرت مشروع الدستور الجديد، في الجريدة الرسمية التونسية في 30 يونيو الماضي.

وفى الثامن من يوليو الجاري أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إدخال بعض التعديلات شملت 46 تعديل على مشروع الدستور وتم نشره بالجريدة الرسمية.