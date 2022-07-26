إنفوجراف.. متوسط الأجور الأسبوعية لعمال مصر حكومة وخاص في 2021
كتب:
ماهر هنداوي
02:34 ص | الثلاثاء 26 يوليو 2022
تعرف على متوسط أجور عمال مصر
كشفت أحدث بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل الصادرة عن الجهاز الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن بعض المؤشرات الهامة بشأن متوسط أجور وساعات العمل للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وذلك عن العام الميلادي 2021، والعام المالي 2020-2021 الذي انتهى في 30 يونيه 2021 الماضي.
1911 جنيها متوسط أجر عمال القطاع العام
«الوطن» تستعرض في الإنفوجراف التالي، الرسم البياني لـ متوسط الأجور الأسبوعية للعاملين بالقطاعين العام والأعمال العام، والقطاع الخاص خلال عام 2021 وهي كما يلي:
أولا: القطاع العام والأعمال العام:
متوسط الأجر الأسبوعي: 1881 جنيهـاً
متوسط أجر الذكور: 1911 جنيهاً
متوسط أجر الإناث: 1687 جنيهاً
ثانيا القطاع الخاص:
-متوسط الأجر الأسبوعي: 911 جنيهـاً
- متوسط أجر الذكور: 949 جنيهاً
- متوسط أجر الإناث: 721 جنيهاً
كما كشفت بيانات النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل، عن متوسط الأجر الأسبوعي لأهم الأنشطة الاقتصادية الذي جاء على النحو التالي:
-2087 جنيهاً لنشاط الاتصالات والمعلومات
- 1929 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر
- 1896 جنيهاً لنشاط امدادات الكهرباء والغاز
أما متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية، وجاءت على النحو التالي:
-51 ساعة للعاملين في القطاعين العام والأعمال العام.
- 56 ساعة للعاملين في القطاع الخاص.