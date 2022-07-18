الإحصاء: 55.8 مليار جنيه قيمة أرباح الصناعات التحويلية في مصر 2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص الاستثماري عام 2020، ومن بين أهم المؤشرات ما يلي:

- بلغت قيمة الأصـول الثـابتـة 721.3 مليار جنيه عام 2020 مقـابل 764.9 مليار جنيه عام 2019، بنسبة انخفاض قـــدرهـا 5.7٪ وتركز هذا الانخفاض في قطـاع المعلومات والاتصالات خاصـة نشـاط الاتصالات.

55.8 مليار جنيه أرباح محققة

- بلغت قيمة رأس المال المستثمر 1010.3 مليار جنيه عام 2020 مقابل 1002.0 مليار جنيه عام 2019، بنسبـة زيـادة قـدرها 0.8٪، وتركزت هـذه الــزيـادة في قطاع الصناعات التحــويـليـة خاصـة نشـاط صناعــة المنتجات الغذائية.

- بلغت قيمة الأرباح المحققة 55.8 مليار جنيه عام 2020 مقابل 50.9 مليار جنيه عام 2019، بنسبـة زيادة قـدرها 9.6٪، وتركز هذا الارتفاع في قطـاع الصناعات التحويلية وخاصة نشاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.

269.2 مليار جنيه رأس مال مدفوع بقطاع الصناعات التحويلية

- بلــغ رأس المال المدفوع 269.2 مليار جنيه عـام 2020 مقــــــابـل 256.5 مليار جنيه عام 2019، بنسبـــــة زيادة قـــدرهــا 4.9٪، وتركزت هذه الزيادة في قطاع الصناعـات التحـويليــة خاصــة نشــــاط صنــاعــة الفلزات القاعدية.

722.7 مليار جنيه قيمة المشروعات تحت التنفيذ

- بلغـــت قيمــة المشروعــات تحـت التنفيذ 722.7 مليار جنيـه عام 2020 مقــابـل 717.9 مليـــــار جنيــــــه عـــام 2019، بنسبـــــة زيادة قـدرها 0.7٪، وتركزت هذه الزيادة في قطــــاع الصناعــــات التحـــــويليــــــة وخــــاصـــة نشــــاط صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية.

- بلغت جملة إيرادات النشاط الجاري 627.7 مليار جنيــه عام 2020 مقــابل 647.1 مليـار جنيه عام 2019 بنسبـة انخفاض قــدرهــا 3٪، وتركز هذا الانخفاض في قطــــاع المعلومات والاتصالات خاصة نشـاط الاتصالات.