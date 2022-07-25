الرئيس الأوكراني يقيل قائد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة

أقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقبل نحو أسبوع، أقال زيلينسكي، رئيس جهاز الأمن والنائب العام في البلاد، مستشهدًا بمئات حالات الخيانة المزعومة والتعاون مع روسيا، في أكبر تغيير منذ بدء الحرب مع روسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني وقتها أنه سيقيل المدعي العام إيرينا فينيديكتوفا ورئيس جهاز الأمن الداخلي وصديق الطفولة إيفان باكانوف.

إقالة رئيس جهاز الأمن والنائب العام في البلاد قبل أسبوع

وكان كلا المسؤولين رفيعي المستوى يلعبان أدوارًا حاسمة في الرد الأوكراني على هجوم روسيا.

وكانت فينيديكتوفا تقود الجهود لمحاكمة جرائم الحرب الروسية بينما كان باكانوف، المعين من قبَل زيلينسكي، يدير عمليات المخابرات في البلاد.

ونوه الرئيس الأوكراني إلى إن أكثر من 60 مسؤولاً من جهاز الأمن الأوكراني أو إدارة أمن الدولة ومكتب المدعي العام يعملون ضد أوكرانيا في الأراضي التي تحتلها روسيا، وتم فتح 651 قضية خيانة وتعاون ضد مسؤولي إنفاذ القانون.

وتابع زيلينسكي: «إن مثل هذه المجموعة من الجرائم ضد أسس الأمن القومي للدولة تطرح أسئلة خطيرة للغاية على القادة المعنيين، سيحصل كل سؤال من هذه الأسئلة على إجابة مناسبة».