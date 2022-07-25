وزير السياحة يبحث آليات حجز الفنادق لضيوف مؤتمر المناخ COP27

واصل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاته المستمرة، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات السياحية لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، إذ عقد اليوم، اجتماعا موسعا، بمقر الوزارة بالزمالك، لمتابعة مستجدات الأعمال في هذا الشأن.

حضر الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، السفير أشرف إبراهيم المنسق العام لوزارة الخارجية للشقين التنظيمي والمالي لمؤتمر COP27، خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الإداري والفني، يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، شريف سالم مسئول الشركة المنظمة للمؤتمر، وعدد من قيادات وزارات السياحة والآثار والمالية والخارجية.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع باستعراض نتائج الاجتماعات التنسيقية التي تمت على مدار الأسابيع القليلة الماضية على مستوى القطاع السياحي للوقوف على آخر استعدادات القطاع لإستضافة مؤتمر COP27.

آليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة

وخلال الاجتماع، جرى الوقوف على الموقف التنفيذي لآليات الحجز الخاصة بالوفود المشاركة بالمؤتمر، والتأكيد على جاهزية المنشآت الفندقية بالمدينة بكامل طاقتها وبما يليق بسمعة مصر السياحية لاستقبال الوفود المشاركة بالمؤتمر وكافة السائحين من كافة دول العالم الذين يأتون إلي مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بما تتميز به من مقومات سياحية متنوعة.

تذليل المشكلات

كما جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة بمدينة شرم الشيخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع أصحاب ومديري المنشآت الفندقية بالمدينة للوقوف على استعدادتهم وتجهيزاتهم للمؤتمر، وتذليل أية مشكلات قد تحول دون الانتهاء من التجهيزات في التوقيتات المحددة.