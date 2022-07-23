وزير السياحة يُصدر قراراً بتشكيل الأمانة الفنية للجنة تراخيص المنشآت الفندقية

بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتشكيل الأمانة الفنية لهذه اللجنة.

وجاء قرار تشكيل الأمانة الفنية لتكون برئاسة محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وعضوية مديري الإدارات العامة لكل من تراخيص المنشآت الفندقية، تراخيص المحال السياحية، وتراخيص الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى 3 أعضاء من المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية.

وتختص الأمانة الفنية بمعاونة اللجنة في أداء مهامها بإعداد الدراسات والموضوعات التي تُعرض على اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسة وزير السياحة والآثار، في ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد، وذلك بهدف دفع العمل في القطاع السياحي من خلال التسهيل والتنسيق مع جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه من خلال آلية عمل واحدة منضبطة بالشكل الذي يسهم في إسراع وتيرة العمل وتنفيذ رؤية واحدة وتيسير الإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بكل أنواعها من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، ما يساهم في النهوض بالقطاع السياحي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.