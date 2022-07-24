وزير السياحة ومستشار الرئيس يتابعان آخر مستجدات أعمال المتحف الكبير تمهيدا لافتتاحه

زار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، المتحف المصري الكبير، يرافقه اللواء مهندس أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمتحف، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي لآخر مستجدات الأعمال بالمتحف.

جاء ذلك في ضوء، تكليفات رئيس الجمهورية، بشأن الانتهاء من جميع الأعمال تمهيدا لافتتاحه، واستمراراً للجولات والزيارات المستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال بالمتحف.

ورافقهم خلال الجولة، اللواء عاطف مفتاح المُشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعديد من قيادات ومسئولي وزارة السياحة والآثار والمتحف وممثلي شركة تشغيل الخدمات بالمتحف.

تفقد منطقة خدمات الزائرين بالمتحف

تضمنت الجولة، تفقد منطقة ميدان المسلة والمدخل الرئيسي للمتحف والبهو والدرج العظيم، وقاعات الملك توت عنخ آمون وقاعات العرض الرئيسية، ومتحف مراكب خوفو من الداخل والخارج، كما تم تفقد منطقة خدمات الزائرين بالمتحف.

تطورات الأعمال بالمتحف

وخلال الجولة، استمع الوزير ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لشرح مفصل من خلال عرض تقديمي قدمه اللواء عاطف مفتاح، شرح خلاله آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف.

وخلال الزيارة، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كل الأعمال بالتوقيتات المحددة، وتذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك.