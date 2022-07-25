ولي العهد السعودي يعلن تصاميم مدينة «ذا لاين» في نيوم

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليّ العهد السعودي، تصاميم مدينة «ذا لاين» في نيوم، موضحًا أن «ذا لاين» تحقق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية، كما أنها توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، بحسب قناة «العربية» في نبأ عاجل لها منذ قليل.

وأوضحت القناة أن مدينة «ذا لاين» في نيوم سيبلغ طولها 170 كلم، وعرضها 200 متر، وارتفاعها 500 متر، كما أنها ستُبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كلم، وتتسع لـ9 ملايين، فضلًا عن أن مدينة «ذا لاين» في نيوم، ستتيح لسكانها الوصول إلى المرافق والخدمات خلال 5 دقائق، كما أن مدينة «ذا لاين» في نيوم تحتوي قطارًا فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.