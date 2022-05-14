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الملك سلمان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

يعد الشيخ محمد بن زايد ثالث رئيس لدولة الإمارات

كتب:

إيمان رحيم
03:23 م | السبت 14 مايو 2022
الملك سلمان

الملك سلمان

شارك خادم الحرمين الشريفين الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، في تهنئة الشيخ محمد بن زايد برئاسة دولة الإمارات، وفقا لما نشرته «العين الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

بن سلمان يهنئ الشيخ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا للإمارات

وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، أكد الملك سلمان خلال برقية تهنئة أرسلها لـ الشيخ محمد بن زايد، على رغبته في استمرا العمل على توطيد أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين.

كما هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد على توليه رئاسة الإمارات، متمنيا له مزيدا من التوفيق، قائلا: «تمنياتنا بمزيد من الرخاء للشقيقة الإمارات».

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بقلم إيمان رحيم