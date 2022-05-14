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محمد بن سلمان مهنئا الشيخ محمد بن زايد: تمنياتنا بمزيد من الرخاء

كتب:

إيمان رحيم
02:56 م | السبت 14 مايو 2022
ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الشيخ محمد بن زايد، لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد، بحسب ما نقلته قناة «العربية» السعودية في نبأ عاجل، من قليل.

بن سلمان: تمنياتنا بمزيد من الرخاء للشقيقة الإمارات

وقال الأمير محمد بن سلمان: «تمنياتنا بمزيد من الرخاء للشقيقة الإمارات»، متمنيا للشيخ محمد بن زايد مزيد من التوفيق والنجاح خلال خطواته الجديدة.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، رئيسا لدولة الإمارات خلفا لأخيه الشيخ خليفة بن زايد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ73 عاما.

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