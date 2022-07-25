ياسر عبدالعزيز: الحوار الوطني جاء في الوقت المناسب.. واختيار الشخصيات ضرورة

قال الكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز، إن السلطة التنفيذية جزء من سلطات الدولة، ويجب أن يناقش الحوار الوطني مشكلاتها، ويتخذ بها قرارات، لافتا إلى أنه من الأفضل أن تدير الدولة بجميع مؤسساتها الحوار الوطني، الذي جاء في وقت مناسب، مع اختيار المتحدثين من أصحاب الرأي والفكر السديد.

الدولة كانت لديها قابلية لتلقي الضغوط والابتزاز

أوضح «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه لا يوجد في الوقت الحالي من يبتز الدولة المصرية، سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن الدولة كانت لديها قابلية لتلقي الضغوط والابتزاز، في أوقات قبل ذلك، ورغم وجود أزمة اقتصادية عالمية حاليا، إلا أننا أقل قابلية للضغط والابتزاز.

ثقة في إدارة الحوار الوطني

وأشار «عبدالعزيز»، إلى أن هناك ثقة في إدارة الحوار الوطني بشكل جيد، سواء في اختيار مجلس الأمناء أو المحاور الرئيسية، مؤكدا أن الحوار الوطني، يجب أن يجمع المؤيدين والمعارضين، ويجب الحفاظ على القدرة التأثيرية للمنظومة الوطنية الإعلامية، حتى تحظى بالثقة من المواطنين، وتقدم المصريين ومصر بصورة لائقة أمام العالم أجمع.

المنظومة الوطنية الإعلامية

وطالب الكاتب الصحفي ياسر عبد العزيز، المنظومة الوطنية الإعلامية، بالتنوع والتعدد في مداخلاتها والسماح بالآراء الناقضة، لافتا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، نتاج عمل جاد وحقيقي داخل الدولة المصرية.