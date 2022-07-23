«الحوار الوطني»: ثورة 23 يوليو جسدت عبقرية العلاقة بين جيش مصر وشعبها

هنأت الأمانة العامة للحوار الوطني، الشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو المجيدة.

الحوار الوطني: ثورة يوليو علامة فريدة في التاريخ

ونشرت الصحفة الرسمية للحوار الوطني على «فيس بوك» نص التهنئة وتضمنت أن «ثورة 23 يوليو تجسد عبقرية العلاقة بين الجيش المصري وشعبه، فهي علاقة فريدة من نوعها أثبتت عبر التاريخ أنه لا قوة مهما كانت تستطيع أن تهدد استقرار وأمان وطننا الغالي مصر».

الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو

وتحل اليوم الذكرى ال 70 لثورة 23 يوليو، تلك الثورة البيضاء التي لم يُراق فيها دماء، وحولت مصر من الملكية إلى الجمهورية، كما حققت العديد من المكاسب للعاملين والفلاحين.