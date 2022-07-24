نقابة «العاملين بالزراعة» تستعرض رؤيتها حول الحوار الوطني اليوم

بدأت 150 قيادة نقابية عمالية تابعة للجان النقابية بالنقابة العامة للزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، صباح اليوم الأحد بمقر «النقابة العامة»، في عرض مطالبها من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يناقش خلال جلسات متعددة طرح رؤية النقابيين ومطالبهم من الحوار، وبلورتها في وثيقة واحدة تخص ملفات الزراعة والري واستصلاح الأراضي والصيادين وما يطلبه العمال من الحوار الوطني.

اجتماع نقابة العاملين بالزراعة

وشارك في الجلسة الافتتاحية قيادات وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر: هشام رضوان، واحمد الدبيكي، وأشرف الدوكار، وكامل عبدالمقصود، وخالد معروف، والذين أكدوا على ثقافة العمل النقاب الجماعي لدى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من أجل الاستفادة الأمثل من موارد مؤسسات اتحاد العمال لصالح العمال، تحت قيادة رئيس الاتحاد حسن شحاتة، كما أكدوا على أهمية مشاركة العمال في الحوار الوطني من أجل بيئة عمل لائقة وامان وظيفي وعلاقات عمل متوازنة.

وتحدث العمال عن بعض المطالب العامة منها قانون عمل عادل، وكذلك النهوض بشركات استصلاح الأراضي وحمايتها، وكذلك دعم المزارع وحمايته من مافيا الشوق السوداء، إضافة إلى حقوق الصيادين في حماية تشريعية.

وقال عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للزراعة، في تصريحات صحفية إن تنظيم النقابة لهذه اللقاءات مع القواعد العمالية التابعة لها، تنفيذا لخطة واستراتيجية النقابة بالتواصل مع لجانها، واستجابة لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- الذي شكل لجنة عمالية لمتابعة الحوار- بعقد لقاءات مع القواعد النقابية بكل نقابة العامة تمهيدا للخروج بورقة عمل واحدة تلخص كل المطالب العمالية كل في مجال، مشيرا إلى النقابة العامة للزراعة والري بدأت اليوم الأحد هذه الجلسات.

استصلاح الأراضي ومطالب الصيادين

وأوضح، أن هذه اللقاءات بين النقابة العامة وقواعدها النقابية والعمالية هدفها الخروج بورقة تلخص كافة التحديات والمطالب التي تخص المزارع وقطاعات الري واستصلاح الأراضي ومطالب الصيادين.

وقال مرسال، إن هذا اللقاء الذي تشهده النقابة العامة يتزامن مع الاحتفال بالذكرى 70 لثورة 23 يوليو 1952 المجيدة التي قادها الضباط الأحرار، وهي فرصة لتقديم التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم وقواته المسلحة وعماله الشرفاء.