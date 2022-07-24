طلعت عبد القوي: قضية المناخ ستكون مطروحة على مائدة الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مصر الخير من أكثر الجمعيات الأهلية التي تعمل على أرض الواقع في القضية المناخية، باعتبارها إحدى منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنها استطاعت أن تصل لكل بيت في مصر، ولها دور محوري في المجتمع، كما خصصت المؤسسة جائزة تحت عنوان المناخ.

الجمعيات الأهلية تعمل على تعديلات لقانون 149 لسنة 2019 مع النواب

وأضاف عبد القوي، في كلمته خلال المائدة المستديرة التي عقدتها مؤسسة مصر الخير اليوم في إطار حملة مناخ مستدام، التي أطلقتها المؤسسة للاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27 بأحد فنادق القاهرة، أن مجلس النواب والاتحاد العام للجمعيات الأهلية يعمل حاليا على عدد من التعديلات الجدية على قانون 149 لسنة 2019، ليسمح بمزيد من المرونة لعمل الجمعيات الأهلية.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سيكون له دور كبير في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وقضايا المناخ، مؤكدا على مشاركته في الأنشطة المختلفة والخاصة باستضافة المؤتمر الدولي بتغير المناخ، والمخطط عقده بشرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 من خلال تنظيم جلسات حول قضايا المناخ، ورفع الوعي بقضية المناخ ونشر رسائل توعوية وحملة لأهمية المؤتمر.

الجمعيات الأهلية تصل للمواطن داخل منزله

وتابع عبد القوي، أن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الأولى من نوعها في البنية التحتية، حيث تم إنفاق 900 مليار جنيه في المرحلة الأولى، وهي مبادرة غير مسبوقة، منوها إلى ضرورة أن يواكب هذه المبادرة في البنية التحتية حملة لزيادة وعي المواطن في القرى التي تم تطويرها وإعادة تأهيلها في إطار المبادرة.

مشيرا إلى ان الجمعيات الأهلية تصل للمواطن داخل منزله، وتؤثر فيه، مؤكدا على ان قضية المناخ ستكون على أولويات الحوار الوطني.

وأشار عبد القوي، إلى اهتمام مؤسسة مصر الخير الكبير بقضية التغيرات المناخي، حيث تعد جوائز خاصة لقضايا التنمية المستدامة، وأطلقت حملة مناخ مستدام وجائزة في هذا الصدد بمشاركة عدد كبير من الجمعيات الأهلية، لتشجيع الجمعيات أن تكون خضراء وصديقة للبيئة، إلى جانب الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27.

عبد القوي: هناك اهتمام كبير لقضايا المناخ

وقال عبد القوي، إنه يريد أن يعرف كل مواطن كيف ستؤثر عليه قضايا المناخ، موضحاً أن هناك اهتمام كبير بقضايا المناخ في الحوار الوطني، الذي يشارك فيه وهو حوار مفتوح، سيتم الحديث خلاله عن قضايا المناخ والبيئة، وسيتم الاستفادة من مخرجات مائدة اليوم التي تنظمها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، في الحوار الوطني الذي سيخرج بتوصيات ومشاريع قوانين، تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال فعاليات المائدة المستديرة الأولى ضمن الحملة الإقليمية مناخ مستدام نحو منظمات أهلية خضراء مستدامة، التي أطلقتها مؤسسة مصر الخير، بالشراكة مع وزارتي التضامن الاجتماعي والبيئة، حيث إطلاق نظام معياري لاعتماد الجمعيات الأهلية كمنظمات خضراء في ضوء الاستعداد لمؤتمر الأطراف للمناخ cop 27.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، والدكتورة منال ماهر، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي للتقييم المؤسسي، والمهندسة سماح صالح، مستشارة وزير البيئة للتنمية المستدامة، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومحمد مصطفى، مدير إدارة التخطيط والتدريب بوزارة البيئة، وإسلام عبد المجيد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة البيئة.