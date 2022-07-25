تربوي عن تدريس الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية: احتياجات سوق العمل

بداية من 24 سبتمبر المقبل، يدرس الطلاب من الصف الأول الإعدادي، العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية، حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن الوزارة بدأت التحضيرات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن قرار تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية، يتفق مع سوق العمل، ورغبات أولياء الأمور، ويتناسب مع طبيعة مادتي الرياضيات والعلوم، خاصة أن مفاهيمها أغلبها باللغة الإنجليزية.

تربوي: نقلة نوعية في تعلم الرياضيات والعلوم

أضاف «شحاتة»، في حديثه مع «الوطن»، أن ذلك القرار يسهل على الطلاب التعامل مع المجلات المتخصصة والعلمية المتقدمة، ويعتبر نقلة نوعية في تعلم الرياضيات والعلوم، كما أنه يتفق مع توجهات التعليم في المدارس الدولية والخاصة ذات المصروفات العالية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن دراسة الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية يرتقي بالتعليم، ويساهم في إتقان مهارات اللغة الإنجليزية، وتحقيق احتياجات سوق العمل التي تتطلب اللغات الأجنبية، ولذلك هو قرار صائب يتفق مع طبيعة المواد، وتوجه التعليم والتربية الحديثة والارتقاء بمستوى التعليم.

شحاتة: القرار لن يشكل أعباء على الطلاب

واستكمل، أن ذلك القرار لن يشكل أي أعباء على الطلاب، لأنه سيقدم بداية من المراحل الأولى بالإعدادية، وسيساعد ذلك على إتقان اللغة الإنجليزية والتمكن منها، إلا أنه يحتاج إلى معلمين متخصصين في تدريس هذه المواد بالإنجليزية.

ومن جانبه، قال وزير التربية والتعليم في تصريحات للصحفيين، إن تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي قرار مدروس، ويرتقي بمستوى الطلاب، وهو ما تهدف له الوزارة في مختلف المراحل التعليمية.

ولفت، إلى أن العام الدراسي الجديد 2023، سيكون 194 يوما، وأن مرحلة ما قبل التعليم الجامعي تضم ما يزيد عن 25 مليون طالب.