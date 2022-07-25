عاجل.. «التعليم» تكشف تفاصيل تدريس العلوم والرياضيات بالإنجليزي لـ«أولى إعدادي»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بداية من الصف الأول الإعدادي، وفقا لنظام التعليم الجديد.

وقال وزير التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه ليس تدريسا كاملا باللغات الأجنبية لمادتي العلوم والرياضيات، ولكن المقصود هو تدريس «المصطلحات والرموز» باللغة الإنجليزية، مضيفا أن هذا العمل لم ينته بعد.

نظام التعليم الجديد

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيطبق هذا الكلام على من هم في نظام التعليم الجديد، حين يصلوا إلى المرحلة الإعدادية، وتحديدا من الصف الأول الإعدادي ولكن لنتذكر أن كل هذا ما زال في مراحل التطوير ولم ننته منه بعد.

تعليم أطفال المدارس الحكومية اللغة الإنجليزية

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تعليم الأطفال اللغة الإنجليزية من «كي جي 2» داخل كافة المدارس الحكومية، وحتي يكون الطلاب مؤهلين تماما للتعامل مع الامتحانات الدولية، مؤكدا أن نظام التعليم الجديد يستهدف المرحلة الابتدائية.