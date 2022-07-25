التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بدأت الاستعدادات النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد 2023، والمنتظر أن يبدأ السبت 24 سبتمبر المقبل، موضحا أن نظام التعليم الجديد الذي سيطبق بداية هذا العام، سيتيح تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، في جميع المدارس الحكومية من الصف الأول الإعدادي، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى الأرتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية من الصف الأول الإعدادي

وقال «شوقي»، في تصريحات للصحفيين، إن قرار تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية من الصف الأول الإعدادي مدروس، وسيعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب، لافتا إلى أن الوزارة هدفها ارتفاع مستوى جموع الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، منوها بأن أطفالنا في نظام التعليم الجديد، يتعلمون اللغة الإنجليزية من «كي جي 2»، في جميع المدارس الحكومية.

الطالب في الصف الثالث الابتدائي سيتحدث اللغة الإنجليزية بقدر مريح

أوضح وزير التعليم، أن تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية بدءا من العام الدراسي الجديد 2023، سيكون له مردودا إيجابيا على جموع الطلاب من الصف الأول الإعدادي، مؤكدا أن الطالب في الصف الثالث الابتدائي في المدارس الحكومية في مصر في نظام التعليم الجديد يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل مريح جدا، منوها إلى أن مناهج نظام التعليم الجديد مصممة لتكون مصرية بالكامل، ولكن بخبرات دولية لكي نضمن إعتماد الشهادة، لكن نحن أصحاب فلسفة التطوير.

مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تضم أكثر من 25 مليون طالب

وأشار شوقي، إلى أن العام الدراسي الجديد 2023، سيكون 194 يوما، وأن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي تضم أكثر من 25 مليون طالب، ولكن بفضل المنظومة التعليمة نجحنا في تخطي المرحلة الصعبة بنجاح، مؤكدا أن الثانوية العامة العام الحالي كانت الأفضل من كافة النواحي مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التعامل مع نظام التعليم الجديد بشكل ناجح بنسبة كبيرة، حيث أعتمدت جميع الامتحانات على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، وأن جميع الأسئلة جاءت اختيار من متعدد.