التعليم: فتح مكتب بكل مدرسة تكنولوجيا التطبيقية لمساعدة الطلاب للتقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح مكتب بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز؛ لمساعدة الطلاب الراغبين في الالتحاق بأحد الأنظمة التعليمية سالفة الذكر، وتسجيل رغباتهم إلكترونيًا على الموقع الخاص بالتقديم.

وأكدت الوزارة، إتاحة إبداء الطلاب الذين لا يستطيعون التسجيل إلكترونيًا أو تواجههم أي مشكلة في تسجيل رغباتهم بالالتحاق بأحد مدارس التكنولوجيا التطبيقية أو مدارس التعليم المزدوج أو مراكز التميز على الاستمارة التالية، وسيتم التواصل معهم تليفونيًا أو عبر البريد الإلكتروني من قبل ممثلين كل نظام.

آخر موعد لتسجيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أنّها تتابع عن كثب عملية التسجيل الإلكتروني للطلاب وتعمل بشكل مستمر على حل أي مشكلة تواجههم وتوفر كل السبل لتيسير عملية التسجيل.

يذكر أنّ الوزارة أعلنت فتح باب التقدم؛ للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج ومراكز التميز حتى الأحد الموافق 31 يوليو 2022.