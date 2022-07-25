نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022.. استعلم بالاسم ورقم الجلوس

يترقب طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي الأزهري ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 خلال ساعات، لذا يبحثون عن رابط الحصول والاستعلام عن النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

ويستعرض التقرير التالي رابط استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وكشف مصدرلـ«الوطن» عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022، موضحا أنها ستكون خلال يومين أو ثلاثة أيام على الأكثر، وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، إذ يجرى إعلان أسماء الأوائل وتهنئتهم لتبدأ بعدها إجراءات تنسيق جامعة الأزهر.

وأوضح أنه من المتوقع أن تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية يوم الأربعاء على أقصى تقدير، إذ تبدأ بعدها إجراءات التنسيق الإلكتروني للالتحاق بجامعة الأزهر عبر بوابة الحكومة الإلكترونية.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

ويجرى استعلام نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط هنـــا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 وفق الخطوات التي سبق وأعلنها قطاع المعاهد الأزهرية، برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر، وتشمل الآتي:

1- الضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.

2- اختيار نتائج الامتحانات.

3- إدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

4- تحديد الشعبة «علمية أو أدبية».

5- اضغط على استعلام للحصول على تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 عبر بوابة الأزهر، إذ تظهر أمامك بمجرد اعتمادها.