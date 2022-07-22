كل ما تريد معرفته عن مبادرة «اعرف بلدك».. المصايف المتاحة والأسعار

خلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم رحلات مختلفة ضمن برنامج «اعرف بلدك»، لعدد من المحافظات والمدن الساحلية، وهو ما حاز على إعجاب الكثيرين وحظى باهتمامهم وأصبح محل تساؤلاتهم اليومية عن التفاصيل والأسعار والبرامج المتاحة.

وفيما يلي نعرض تفاصيل رحلات اعرف بلدك التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وأعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل رحلات اعرف بلدك

وفيما يلي نعرض تفاصيل رحلات اعرف بلدك، المقدمة من وزارة الشباب والرياضة إلى مدينة بورسعيد ومرسى مطروح والغردقة.

تفاصيل رحلة مرسى مطروح

تنطلق رحلة مرسى مطروح ضمن مبادرة «اعرف بلدك» خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو لمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة /الجيزة /القليوبية) لعدد 47 شابًا وفتاة، ونفس العدد من محافظة الغربية خلال الفترة من 31 يوليو حتى 5 أغسطس، ونفس العدد من محافظات الفيوم وبنى سويف.

- مدة الفوج: أربع ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

- المرحلة العمرية: من 18 لـ40 عامًا.

- قيمة الاشتراك: 1000 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة في قرية «خليج الكاسح».

كيفية الاشتراك في رحلات الشباب والرياضة

- للاشتراك يمكنك الضغط هنا وتسجيل بياناتك الشخصية، أو التوجه (شخصياً) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها لدفع الاشتراك الذي يكون بأسبقية الدفع، وليس بأسبقية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

- التجمع لرحلة مرسى مطروح الساعة الواحدة صباحًا فجر يوم 26 يوليو من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى، ومن أمام مديريات الشباب والرياضة لباقي المحافظات.

- يتاح للمشتركين بالرحلة زيارة شواطئ مرسى مطروح وإجراء جولات حرة.

تفاصيل رحلات الغردقة

تنطلق ثاني أفواج رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة الغردقة خلال الفترة من 31 يوليو حتى 4 أغسطس من محافظة كفر الشيخ بعدد 47 شابًا وفتاة، ونفس العدد من أبناء محافظة الإسكندرية خلال الفترة من 7-8-2022 حتى 11 أغسطس.

- البرنامج السياحي يشمل زيارة السوق القديم والممشى وجولات حرة ضمن برنامج الرحلة.

رحلات بورسعيد

وتنظم مبادرة «اعرف بلدك» رحلة جديدة إلى مدينة بورسعيد، لسكان محافظة البحيرة، لمدة 5 أيام بأربع ليال خلال الفترة من 5 أغسطس وحتى 9 أغسطس المقبل بسعر 500 جنيه لكل مشارك، شاملة الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية في بورسعيد.

- يتضمن البرنامج الخاص برحلة بروسعيد جولات حرة داخل أسواق بورسعيد.

شروط الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك»

- أن يتراوح عمر الشخص ما بين 18 و40 عامًا.

- عدم اصطحاب الأطفال أو الأسر.

- عدم اصطحاب المشارك للحيوانات الأليفة نهائيًا.

- تحدد الأولوية طبقًا لأولوية الدفع بمديرية الشباب.

- لا يُسمح بالتبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- عدم التدخين في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.