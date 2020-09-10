ضبط 60 ألف دولار مع راكب في مطار برج العرب

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بإدارة شرطة موانى الإسكندرية بالإدارة العامة لأمن الموانى من ضبط (60000 دولار أمريكى - 11000 درهم إماراتى - 300 جنيه مصرى) .. بحوزة أحد الركاب (محاسب – مقيم بالإسكندرية) كان يخفيها ضمن أمتعته فى محاولة لتهريبها ، وذلك حال إنهاء إجراءات سفره عبر مطار برج العرب متجهاً إلى إحدى الدول العربية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.