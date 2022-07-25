«الصحة»: لم نرصد أي إصابة بجدري القرود.. ومستعدون لكل السيناريوهات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية خالية من أي حالات مصابة بفيروس جدري القرود، ورغم ذلك تم رفع مستوى الرصد والاشتباه، لافتًا إلى أن جدري القرود يأتي عن طريق المخالطة اللطيفة، فالمرض غير مُعد أو سريع الانتشار، عكس جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كما أن هناك اختلافًا بين جدري القرود وفيروس كورونا، فجدري القرود غير سريع الانتشار عكس كوفيد.

العالم يعلم أعراض جدري القرود منذ عام 1958 عكس كورونا

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «ETC»، أن العالم يعلم أعراض جدري القرود منذ عام 1958 عكس كورونا، التي تم إطلاق اسم جائحة عليه، لأنه فيروس جديد، كما علق على تصريحات المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الأغذية ستيلا كيرياكيدس بضرورة بدء الاتحاد الأوروبي، في الاستعداد لموجات كورونا الجديدة التي ستأتي بحلول فصلي الخريف والشتاء، في ظل زيادة الإصابات بكورونا في دول أوروبا من جديد.

الدولة مستعدة لكل السيناريوهات والموجات لحين تحسن الأوضاع

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان ضرورة أن نتعامل الآن مع أي أعراض تنفسية على أنها كورونا، حتى يثبت العكس، وليس دور برد حتى يثبت أنه كورونا، موضحًا أن الفيروس لم ينتهِ بعد، وما زال يتحور ويصل لعدد كبير من الإصابات، مطالبًا بضرورة تطبيق الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس، كما أن الدولة مستعدة لكل السيناريوهات والموجات لحين تحسن الأوضاع.