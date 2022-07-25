«عبدالغفار» يتسلم نتيجة مسابقة تعيين 20 أخصائي أشعة بوزارة الصحة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة السكان، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تسلم من الدكتور صالح الشيخ، نتيجة مسابقة تعيين 20 أخصائي أشعاعات بوزارة الصحة، وذلك بعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

منظومة التقييم الإلكترونية

وقال «عبدالغفار» في بيان، إن الوزير وجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، على تلبية متطلبات العمل في القطاع الطبي، سواء من اعتمادات مالية أو الموارد البشرية، كما وجه الشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حسن إدارة المسابقة، مشيدا بمنظومة التقييم الإلكترونية، التي استخدمها الجهاز في اختيار أفضل العناصر المتقدمة لتلبية حاجة القطاع الصحي من هذا التخصص.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن تعيين أخصائيي الأشعة، جاء بناء على مسابقة تم الإعلان عنها إلكترونيا «أون لاين» على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 2 مارس الماضي، وذلك في إطار تطبيق نص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأضاف أن عدد المتقدمين للوظائف المعلن عنها بلغ 874 متقدما، حيث انطبقت الشروط على 760 منهم، وحضر الاختبار الإلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز 520 متقدما، وتم اختيار 20 متقدم وفقا للأعلى درجة في الاختبار.

اتباع أفضل الممارسات في اختيار الموظفين الجدد

ولفت «عبدالغفار»، إلى حرص الوزير على اتباع أفضل الممارسات في اختيار الموظفين الجدد، لتلبية حاجة القطاع الصحي، خاصة مع ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية نتيجة جائحة كورونا، وهو ما ألقى بالمزيد من الأعباء والمسئوليات على وزارة الصحة.

ومن جانبه، ثمن الدكتور صالح الشيخ، التعاون المثمر مع الوزارة بما يخدم قضايا الوطن، مشيدا بالجهود الكبيرة والمخلصة التي يقدمها العاملون بالقطاع الصحي، وخاصة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الجهاز وافق خلال النصف الأول من العام الجاري، على تنفيذ قرارات تكليف لعدد 16 ألفا و591 كادر طبي للعمل بالمنشآت الطبية المختلفة.