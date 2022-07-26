ولي العهد السعودي يكشف تفاصيل مدينة ذا لاين بنيوم: مشروع للعالم أجمع

كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن تصاميم مدينة ذا لاين في نيوم، وتستهدف المدينة، تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.

ونوه إلى أن المدينة الجديدة، تشير إلى التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، منوها بأن مدينة ذا لاين فى نيوم، تضم مجموعة من ألمع العقول العالمية في الهندسة المعمارية والبناء.

مدينة ذا لاين في نيوم بها قطار فائق السرعة

أوضح ولي العهد السعودي، أن التصاميم الاستثنائية لمدينة ذا لاين توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، قائلا: «لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم».

ونوه ولى العهد السعودى، إلى أن مدينة ذا لاين في نيوم تحتوي قطاراً فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في حوالى ثلث ساعة.

وعن تفاصيل بناء المدينة، أوضح ولى العهد السعودى، «عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى في المدينة وستكون الأسطح الزجاجية عبارة عن مرايا عاكسة على جانبي مدينة ذا لاين بما يسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة».

البناء على شكل طبقات عمودية

وأشار ولى العهد السعودى، إلى أن مدينة ذا لاين سيتم بناؤها وفقا لأحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع، كما ستعمل نيوم على تصميم المدينة رقمياً بأكملها، قائلا إنه سيتم الاستعانة بفريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميا.

ولفت ولي العهد السعودى إلى أن تصميم المساحات الداخلية مبتكر لخلق تجارب غير عادية، مشيرا إلى أن البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة، وفقا لشبكة "العربية".

وأفاد ولى العهد السعودي أن مدينة ذا لاين ستقدم نهجا جديدا في تصميم المدن المرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، قائلا «ستكون هي مكان الحالمين بغد أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية».