الشرطة السعودية تحيل مواطنا سهل دخول إسرائيلي لتصوير الحج للنيابة

أكد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، صباح اليوم، أن شرطة المنطقة أحالت مواطنا نقل وسهل دخول أحد الصحفيين الإسرائيليين ويحمل الجنسية الأمريكية إلى العاصمة المُقدسة عبر سلوكه المسار الخاص بالمُسلمين لتصوير الحج، إلى النيابة العامة، في مخالفة صريحة للأنظمة التي تحظر دخول مكة المكرمة لغير المُسلمين، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وفقا لصحيفة المدينة السعودية.

القبض على سعودي بتهمة تسهيل دخول صحفي إسرائيلي إلى مكة المكرمة

وشدد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، على جميع القادمين إلى المملكة، بضرورة احترام الأنظمة والالتزام بما تقضي به؛ وخصوصًا ما يتعلق بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدّسة.

انتهاك خصوصية مكة المكرمة

وأضاف أن أي مخالفة من هذا النوع تعتبر جريمة بشعة لن يتم التساهل معها، وسيتم تطبيق العقوبات على مرتكبيها استنادا إلى الأنظمة ذات الصلة، وقد تم إحالة قضية الصحفي مرتكب الجريمة للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بحقه وفق الأنظمة.