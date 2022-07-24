للمقيمين في السعودية.. خطوات وشروط التقديم على تمديد الزيارة العائلية

تزايدت مؤثرات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، وتحديدا للمقيمين في المملكة السعودية خلال فترة الإجازة الصيفية، عن كيفية تمديد الزيارة العائلية المتعددة من أجل قضاء وقت أطول مع أهاليهم العاملين بالمملكة، وترصد «الوطن» طريقة وشروط تمديد الإجازة المتعددة للمقيمين في المملكة.

طريقة تمديد الإجازة المتعددة للمقيمين في السعودية

1- فتح منصة أبشر الخاص بالجوازات، والضغط على تسجيل الدخول للموقع.

2- يكتب المقيم اسم المستخدم ورقم الإقامة الخاصة بيه.

3- يصل للمقيم رمز التحقق على رقم الهاتف الذي أدخله، ويقوم بنسخ ولصق رمز التحقق

4- بعد فتح الصفحة يختار المقيم من الخانات الموجودة بالشاشة «خانة الجوازات»، ويختار منها «تم ديد تأشيرة الزيارة»، وستظهر له عدة شروط يقوم بقراءتها ويضغط على موافق.

5- يضغط بعدها المقيم على أيقونة «هؤلاء الأشخاص الراغبين بتمديد الزيارة»، ويسجل بياناته التي يتم طلبها، ويختار كلمة «تأكيد الطلب»، ثم يتم بتسليم الأوراق المطلوبة منه إلى مديرية الجوازات العامة.

شروط تمديد الزيارة العائلية في السعودية

1- قالت وزارة الداخلية السعودية، إن أهم الشروط التي يجب توافرها من أجل تمديد الزيارة العائلية المتعددة، هي أن يكون جواز السفر ساريا، وفقا لوزارة الداخلية السعودية.

2- فترة التمديد تتناسب مع الفترة المحددة بتأشيرة الزيارة الرئيسية.

3- يشترط أن تكون المدة المتبقية لصلاحية تأشيرة الزيارة الرئيسية أسبوع وتكون سارية.

4- يجب تسديد كافة المخالفات المرورية قبل تمديد الزيارة العائلية.

5- تسديد الرسوم المالية المخصصة لتمديد الزيارة العائلية، وهى 100 ريال سعودي لمدة يومين، و300 ريال سعودي لمدة 90 يوما، فى حين جاءت رسوم 180 يوم ب3 آلاف ريال سعودي، وبالنسبة للعام والعامين تراوحت رسوم التمديد ما بين الـ5 آلاف و8 آلاف ريال سعودي.

6- يجب أن يتواجد المقيم الذي يقدم طلب تمديد الزيارة العائلية بالمملكة السعودية وليس خارجها.