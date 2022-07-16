السعودية: لا يوجد ناتو عربي.. وأقمنا علاقات استراتيجية مع العديد من الدول

قال فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ، وزير الخارجية السعودي، إنه لا يوجد شيء اسمه «ناتو عربي»، ولكن ما طرحته السعودية منذ سنوات هو تنسيق نظام الدفاع ورفع مستواه ولم تتم إعادة النظر في الموضوع بالقمة.

السعودية أقامت علاقات استراتيجية مع العديد من الدول

وأوضح «بن فرحان» خلال مؤتمر صحفي بختام قمة جدة للأمن والتنمية، أن الأوبك بلس ردت على متطلبات الأسواق طبقًا للظروف العالمية، وتقدم كل ما هو ضروري لكل دولة، لافتًا إلى أن السعودية أقامت علاقات استراتيجية مع العديد من الدول؛ لتقديم المنفعة للمنطقة العربية بالكامل.

الشراكات بين السعودية وأمريكا قائمة منذ سنوات

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الشراكات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قائمة منذ سنوات، والاتفاقيات التي جرى توقيعها بالأمس لم تأت في يوم وليلة بس سبقها تنسيق منذ فترة، لافتًا إلى أن الشراكات قدمت مصالح للبلدين وبدور السعودية في مجموعة الـ20 تتعامل مع جميع الأطراف وعلاقتها بأمريكا مستمرة منذ سنوات وستظل.

أوبك بلس تتابع احتياجات السوق

وأضاف أن أوبك بلس تتابع أوضاع السوق واحتياجاتها وطرق الإنتاج والكميات المطروحة، ولديها الصلاحيات لمتابعة الأسواق وضمان إمدادها بما تحتاج إليه من الطاقة، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك أي حديث عن تحالف عربي إسرائيلي.

وأوضح أن السعودية لم تشارك في ذلك من قبل، والحل الوحيد في الملف النووي الإيراني هو الحوار والقرار لإيران في اختيار الطريق الدبلوماسي من عدمه برغم أنه الأفضل.