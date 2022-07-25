مساعد الخارجية الأسبق: الصومال يعول على مصر في مواجهة الإرهاب

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في القاهرة، للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، يأتي ضمن أهمية الصومال لمصر استراتيجيا، مبينا أن الزيارة جاءت في توقيت مهم، ضمن زيارة للرئيس الصومالي لـ7 دول في إفريقيا، بعد توليه الرئاسة مؤخرا، وتقليد رئيس وزراء، وإجراء انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

الصومال معني بمحاربة الإرهاب

أضاف «الحنفي» خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة»، على فضائية «Extra News»، مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، أن الصومال معني بمحاربة الإرهاب، خاصة ضد داعش وحركة الشباب المجاهدة، وسينفذ حملة كبيرة لمحاصرة هذه الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه كان هناك زيارة من قبل مجلس الأمن والسلم بالصومال، مع كتابة تقرير لرفع توريد السلاح للبلد الواقع في القرن الإفريقي.

تجربة مصر الرائدة في محاربة الإرهاب

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر كان لها تجربة مهمة ورائدة في محاربة الإرهاب الفترة الماضية، ويتم تدريب رجال الأمن الصوماليين من أجل محاربة هذا الإرهاب في بلادهم، متابعا: «الصومال مهم لمصر، بالنسبة للمنطقة الاستراتيجية لأن التجارة الدولية تمر عبر الصومال في منطقة القرن الإفريقي، وكل دول القرن يهمها الاستقرار في الصومال، لتحقيق تنمية مستدامة، كما أن الأمن القومي المصري، مرتبط بهذه المنطقة، خاصة في وجود بعض الفوضى في القارة الإفريقية، الصومال مهتم بالتعويل على مصر ودول أخرى لدعم الصومال، لتحقيق التنمية ومواجهة الإرهاب، وبدء عملية البناء الداخلي».