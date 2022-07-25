الديهي: موقع الصومال الجغرافي استراتيجي بامتياز.. علاقته بمصر تاريخية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل نظيره الصومالي، وأجريا مباحثات ثنائية، ثم مباحثات موسعة ومؤتمرًا صحفيًا، موضحًا أن المباحثات تضمنت الحديث عن العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية ومناقشة مشكلات القرن الإفريقي، التي يقع الصومال في قلبها، موضحًا أن الموقع الجغرافي للصومال استراتيجي بامتياز، وهذا الموقع الاستراتيجي المتميز للصومال، جعله منذ أزمنة بعيدة، يتعرض لقرصنة بحرية، نتيجة مرور السفن والبضائع قبالة السواحل الصومالية.

قادرون على المساعدة لإعادة الأمن والأمان والاستقرار للصومال

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنظيرة الصومالي، يعكس اهتمام مصر بعودة العواصم العربية، موضحًا أننا قادرين على المساعدة لإعادة الأمن والأمان والاستقرار للصومال، كما أن زيارة الرئيس الصومالي، تعني أن العلاقات المصرية الصومالية على مائدة المفاوضات، منوهًا بأن العلاقات بين مصر والصومال استراتيجية، والجغرافيا تفرض نفسها على المباحثات.

يربط مصر بالصومال علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة

وشدد الإعلامي الديهي، على ضرورة أن نتعلم الدرس من التجربة الصومالية، التي تعيش مشكلات منذ التسعينيات، سببها الرئيسي استوطان القيادات والأفكار الإرهابية لأرض الصومال، منوهًا بأنه يربط مصر بالصومال علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة، منذ أيام حكم الملكة حتشبسوت، موضحًا أننا نريد الدولة تواصل بناء نفسها بنفسها، وتواصل إصلاحاتها الهيكلية وتواصل تغيير واقع الناس، وميزانيتنا ضعيفة والتزاماتنا ضخمة جدًا «الظروف صعبة وضاغطة والازمة الاقتصادية طاحنة».