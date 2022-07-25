رئيس الصومال يعبر عن امتنانه بمساعدة مصر لبلاده: تربطنا علاقات أخوية

عبّر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عن سعادته بزيارة مصر، وامتنانه لحفاوة الاستقبال التي شهدها في مصر، قائلًا «تربطنا بمصر علاقات تاريخية وأخوية على مدار القرون الماضية».

تربطنا بمصر علاقات تاريخية وأخوية على مدار القرون الماضية

وتابع الرئيس الصومالي، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أنَّ المصريين قد دفعوا حياتهم ثمنًا للصومال ومساندته للحصول على استقلاله ولكي يصبح بلدًا مستقلًا، ارتبطت مصر والصومال ارتباطًا عميقًا في كل المجالات الاقتصادية والأمنية وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية، ولا زال هناك مدارس قد شيدتها مصر في مقدشيو والصومال ومناطق أخرى بالصومال».

المصريين دفعوا حياتهم ثمنًا للصومال ومساندته للحصول على استقلاله

وأوضح رئيس الصومال أنَّه «لا زال هناك رموزًا تدلل على علاقتنا، الصومال يواجه مشكلة على مدار 30 عامًا مضت، وكانت مصر مع الصومال للعودة لمكانها»، معربًا عن اهتمامه بالدعم الكبير المقدم للصومال فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية واستعداد مصر لدعم الصومال ومواصلة الجهود والدعم الذي تقدمه مصر هو دعم من القلب ويرتبط بالعلاقات التاريخية بين مصر والصومال.

وشرح رئيس الصومال أنَّ هذا الدعم الذي تقدمه مصر سيسهم في مسقبل بلاده، معربًا عن امتنانه لمصر بمساندتها لدعم الصومال.