خالد عكاشة: الصومال طلب مساعدة مصر لتعزيز مؤسساته الوطنية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للوحدات والدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد في هذه الفترة لها أهمية ودلائل كثيرة، منها البُعد الأمني والاقتصادي، وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الصومالي، وسط دلالات مهمة على أهمية القاهرة لدولة الصومال، لافتًا إلى أن منطقة القرن الأفريقي تمثل لمصر رقمًا مهمًا في الأمن القومي المصري، ومصر لها شركاء استراتيجيون في هذا الوقت، وسط تنسيق أيضًا مع دولة جيبوتي.

الصادرات المصرية للصومال

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن زيارة الرئيس الصومالي تشير إلى أن النموذج التنموي في مصر مهم، وهناك رغبة في الصومال لبناء مؤسساتها الوطنية، كما بنت مصر مؤسساتها الوطنية، موضحًا أن النموذج المصري الناجح أصبح يُطلب بالاسم من الشركاء، لافتًا إلى أن مصر تصدّر للصومال 63 مليون دولار من السلع والغذاء ومواد البناء، وسيضاعف الصومال هذا الرقم الفترة المقبلة، وهذا يحقق مصالح مشتركة بين البلدين.

تعاون في التعليم بين مصر والصومال

وأوضح مدير المركز المصري للوحدات والدراسات الاستراتيجية أن هناك تعزيزًا بين مصر والصومال، في مجال التعليم، مبينًا أن مصر على استعداد الفترة المقبلة، لتقديم بعثات تعليمية على أرض الصومال، مع وجود بُعد تنموي تنفذه مصر من خلال محاربة الفكر الإرهابي المتطرف.