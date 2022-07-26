أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 26-7-2022 في الأسواق المصرية

يبحث الناس عن أسعار الفاكهة ومختلف السلع بشكل يومي، من مانجو وعنب وبرتقال وبطيخ وفراولة ومشمش وغيرها في الأسواق.

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم، تستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي، أسعار الفاكهة في سوق العبور والأسواق المحلية اليوم:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم كالتالي:

- البرتقال الصيفي من 4 إلى 6.5 جنيه.

- جريب فروت من 10 إلى 15 جنيها.

- وصل سعر التفاح المصري من 4 لـ11 جنيها، والتفاح الأمريكي والإيطالي بين 23 و29 جنيهًا.

- سجل سعر العنب البناتي الأصفر من 5 لـ8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيها، والأسود بين 10 و15 جنيهًا.

- سعر الكنتالوب من 4 لـ7 جنيهات.

- الشمام من 3 لـ4 جنيهات.

- تراوح سعر المانجو العويس بين 15 و25 جنيهًا.

- مانجو زبدية من 13 لـ15 جنيها.

- مانجو بلدي من 7 لـ 11 جنيها.

- مانجو فص من 30 لـ45 جنيها.

- مانجو صديقة من 16 لـ 19 جنيها.

- مانجو سكري من 14 لـ20 جنيها.

- مانجو سنارة من 12 لـ16 جنيها.

- البطيخ من 8 لـ10 كيلو.

- كمثرى من 5 لـ10 جنيهات.

- الكريز بسعر 20 جنيها.

- استقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 17 جنيهًا.

تراوح سعر البرقوق السكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في سلاسل المحال التجارية، كما يلي:

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر التفاح المستورد الأخضر نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر حبة جوز الهند نحو 25 جنيهًا.

- وصل سعر حبة الأناناس إلى نحو 50 جنيهًا.

- سجل سعر الموز المستورد نحو 40 جنيهًا.

- سجل العنب الأسود نحو 18 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو إلى 30 جنيهًا.

- وصل التفاح الأحمر إلى نحو 30 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- سجل سعر البطيخ الأصفر 15 جنيهًا للكيلو.