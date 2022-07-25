أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 25-7-2022 في الأسواق المصرية

يحرص كثيرون على تناول الفواكه والخضروات يوميا، لما قد تعطيه للبشرة من نضارة، وللجسم من عناصر وفيتامينات مهمة، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعارها في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرارا في المحلات التجارية، بسبب توافر الأصناف وزيادة المعروض.

واليوم الإثنين 25 يوليو، تقدم «الوطن»، أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق، ووفق المعلن في سوق العبور، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

سجلت الفاكهة اليوم استقرارا داخل عدد من سلاسل المحلات الكبرى، كما يلي:

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر التفاح المستورد الأخضر نحو 70 جنيهًا.

- سجل سعر حبة جوز الهند نحو 25 جنيهًا.

- وصل سعر حبة الأناناس إلى نحو 50 جنيهًا.

- سجل سعر الموز المستورد نحو 40 جنيهًا.

- سجل العنب الأسود 18 جنيهًا.

- وصل سعر المانجو إلى 30 جنيهًا.

- وصل التفاح الأحمر إلى نحو 30 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- سجل سعر البطيخ الأصفر 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وعن أسعار الفاكهة في سوق العبور فاستقرت هي الاخرى على النحو التالي:

- وصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 18 و20 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و6 جنيهات.

- سجل سعر العنب البناتي بين 5 و6.5 جنيه، والأحمر بين 5 و6.5 جنيه، والأسود بين 8 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر المانجو بين 15 و25 جنيهًا.

- استقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات.

- تراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.