أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 22-7-2022 في الأسواق المصرية

ينصح الأطباء بضرورة تناول الفاكهة المختلفة والأصناف المتنوعة يوميا، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية، والتي استقرت في المحلات التجارية، بسبب توافر الأصناف وزيادة المعروض.

وتقدم «الوطن»، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 22 يوليو، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق، ووفق المعلن في سوق العبور، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

واستقرت أسعار الفاكهة في عددا من سلاسل المحلات الكبرى وجاءت كالتالي:

- سجل سعر الموز المستورد نحو 40 جنيهًا.

- وسجل سعر التفاح المستورد الأخضر نحو 70 جنيهًا.

- وصل التفاح الأحمر إلى نحو 30 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- في حين سجل العنب الأسود 18 جنيهًا.

- ووصل سعر المانجو إلى 30 جنيهًا.

- وسجل سعر البطيخ الأصفر 15 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- كما سجل سعر حبة جوز الهند نحو 25 جنيهًا.

- ووصل سعر حبة الأناناس إلى نحو 50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وانخفضت أسعار الفاكهة بشكل كبير في سوق العبور وجاءت كالتالي:

- وصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 18 و20 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و6 جنيهات.

- سجل سعر العنب البناتي بين 5 و6.5 جنيه، والأحمر بين 5 و6.5 جنيه، والأسود بين 8 و12 جنيهًا، وتراوح سعر المانجو بين 15 و25 جنيهًا، واستقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- وتراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات.

- كما تراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.