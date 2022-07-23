أسعار الفاكهة اليوم السبت 23-7-2022 في الأسواق المصرية

حدّث سوق العبور أسعار الفاكهة والخضروات اليوم، والتي ينصح الأطباء بضرورة تناولها شأنها شأن الخضروات كونهما يعيدان النضارة ويمنحان الجسم العناصر والفيتامينات التي يحتاجها، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أسعارها في الأسواق المحلية، والتي شهدت استقرارا في المحلات التجارية، بسبب توافر الأصناف وزيادة المعروض.

واليوم السبت 23 يوليو، تقدم «الوطن»، أسعار الفاكهة وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق، ووفق المعلن في سوق العبور، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

داخل عدد من سلاسل المحلات الكبرى استقرت أسعار الفاكهة لتسجل الآتي:

- سجل سعر حبة جوز الهند نحو 25 جنيهًا.

- ووصل سعر حبة الأناناس إلى نحو 50 جنيهًا.

- سجل سعر الموز المستورد نحو 40 جنيهًا.

- سجل العنب الأسود 18 جنيهًا.

- ووصل سعر المانجو إلى 30 جنيهًا.

- وصل التفاح الأحمر إلى نحو 30 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- وسجل سعر البطيخ الأصفر 15 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- وسجل سعر التفاح المستورد الأخضر نحو 70 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

أما في سوق العبور فانخفضت أسعار الفاكهة بشكل كبير، وجاءت كالتالي:

- وتراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- تراوح سعر البرقوق الياباني من 10 إلى 17 جنيهًا، والسكري من 9 إلى 12 جنيهًا، والإنجليزي بين 6 و9 جنيهات.

- كما تراوح سعر حبة البطيخ وزن بين 6 و12 كيلو، بين 16 و30 جنيهًا.

- وصل سعر التفاح الأمريكي والإيطالي بين 18 و20 جنيهًا، بينما المصري بين 4 و6 جنيهات.

- سجل سعر العنب البناتي بين 5 و6.5 جنيه، والأحمر بين 5 و6.5 جنيه، والأسود بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو بين 15 و25 جنيهًا.

استقر سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.