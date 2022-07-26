وزيرة التجارة والصناعة: التوصل لـ87 مشروعا ضمن اتفاقية الشراكة

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية تم الاتفاق فيها على القطاعات التي سيتم العمل فيها والتي تهم الدول الثلاث «مصر والإمارات والأردن» مثل الأمن الغذائي والأسمدة والمنتجات الدوائية مشددة على أهمية هذه القطاعات والاتفاق على منحها الأولوية.

وأوضحت جامع خلال تصريحات تلفزيونية أنهم عملوا على إعداد مشروعات تم التنسيق فيها مع القطاع الخاص في مصر والإمارات والأردن، لافتة أنهم توصلوا لـ87 مشروعا تنوعت بين مشروعات ثروة حيوانية وأغذية.

مشروعات جديدة

وأشارت أن نسبة كبيرة من هذه المشروعات تعتبر مشروعات جديدة تمامًا وأن هناك مشروعات سيتم التوسع فيها مثل مشروعات الأدوية مؤكدة أنهم حددوا 12 مشروعا بتكلفة 3.4 مليار دولار، سيتم العمل فيهم بمجرد الإعلان عنهم ضاربة المثل بمشروع سيتم اقامته في مصر لإنتاج الأسمدة وأن الجانب الإماراتي طلب تخصيص أرض باحد محافظات الصعيد مشددة على أن الخطوات الفعلية بدأت بالفعل وأنه بمجرد الإعلان عن هذه المشروعات سيتم العمل فيها.

قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أعلى القطاعات التصديرية

ولفتت إلى أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أعلى القطاعات التصديرية للخارج والتي حققنا فيها الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى أن صادرات الأسمدة تجاوزت 6 مليارات دولار العام الماضي، مشددة على أهمية التوسع في ذلك مع وجود شراكة مع دولة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدة على النتائج الإيجابية لهذه المشروعات.