مدبولي: دول عربية ترغب في الانضمام إلى مبادرة الشراكة مع الإمارات والأردن

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رغبة دول عربية صديقة وشقيقة، الانضمام إلى مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن، معتبرا أنّ الأمر يعكس إرادة سياسية عربية عازمة على تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا، رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية الراهنة.

الشراكة الصناعية مع الأردن والإمارات

وقال مدبولي، خلال استقباله الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسؤولين: «نرحب بكم في مصر، وعازمون على تسريع وتيرة تنفيذ مبادرة الشراكة، لتحقيق رؤية القيادة السياسية في الدول الثلاث مصر والإمارات والأردن في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتشجيع دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ العلاقات المصرية الإمارتية تشهد عهدا جديدا من الترابط والتكامل الاقتصادي، مؤكدا أهمية اغتنام القطاع الخاص للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتولد عن التطور المتسارع للعلاقات بين الدولتين الشقيقتين في المجالات كافة، خاصة بعد توقيع مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات والأردن، بما ستحمله هذه المبادرة من فرص غير مسبوقة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية الصناعية.

الاكتفاء الذاتي والنمو

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»: «نحن هنا في بلدنا الثاني مصر، للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية»، لافتا إلى أنّ هناك اهتماما كبيرا من عدد من الدول الشقيقة للاستفسار عن تفاصيل المبادرة بهدف الانضمام لها، وهدفنا هو تفعيل هذه المنصة المهمة للشراكة، لخدمة الدول المشاركة فيها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان النمو.

10 مليارات جنيع لتفعيل المشروعات

وأشار الدكتور الجابر، إلى تخصيص 10 مليارات دولار من خلال شركة «أبو ظبي القابضة»، بهدف العمل على تفعيل مشروعات هذه الشراكة، مضيفا أنّ لديهم رغبة في دخول السوق المصرية، والاستثمار في عدد من القطاعات، خاصة سوق الغاز المصري، كما أبدى استعدادهم الكامل للاستثمار في مشروعات البوليستر.

وأضاف الدكتور الجابر، أنّ لديهم توجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بتقديم الدعم الكامل والمساندة للأشقاء المصريين لإنجاح الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

وأوضح محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي القابضة، أنّه جرى طرح بعض المشروعات والتي يتم العمل عليها ومناقشة تفاصيلها، في إطار الجهود المبذولة للاستثمار في عدد من المشروعات المصرية.

استثمارات إماراتية

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، ترحيب مصر بالاستثمارات الإماراتية في قطاعات البترول المختلفة، مستعرضا عددا من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها مصر.

كما استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددا من الفرص المطروحة من خلال صندوق مصر السيادي، وإجراءات التعاون لتفعيل الشراكة بين البلدين في المشروعات الاستثمارية.